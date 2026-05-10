«Почти 40 тысяч рублей». Раскрыт размер пенсии федеральных госслужащих в России
Пенсия госслужащих в России составляет 39 388 рублей
Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в стране по состоянию на 1 апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на систему Социального фонда России сообщает РИА Новости.
Уточняется, что точная средняя сумма выплат составляет 39 388,98 рубля. Количество получателей данной категории пенсий составляет около 97,8 тыс. человек.
В ведомстве также привели раздельную статистику. Те госслужащие, кто продолжает работать после выхода на пенсию, получают в среднем 40 338,84 рубля. Для неработающих пенсионеров из числа федеральных чиновников средний размер выплат равен 39 272,73 рубля.
Ранее сообщалось о том, что пенсии россиян за десять лет выросли почти на 13 тысяч рублей.