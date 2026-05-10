«Почти 40 тысяч рублей». Раскрыт размер пенсии федеральных госслужащих в России

Средняя пенсия федеральных государственных гражданских служащих в стране по состоянию на 1 апреля текущего года превысила 39,3 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на систему Социального фонда России сообщает РИА Новости .

Уточняется, что точная средняя сумма выплат составляет 39 388,98 рубля. Количество получателей данной категории пенсий составляет около 97,8 тыс. человек.

В ведомстве также привели раздельную статистику. Те госслужащие, кто продолжает работать после выхода на пенсию, получают в среднем 40 338,84 рубля. Для неработающих пенсионеров из числа федеральных чиновников средний размер выплат равен 39 272,73 рубля.

