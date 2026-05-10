Изгнанный из России на 50 лет Сабуров заявил, что не смог пройти тест по русскому языку

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров, которому в начале года запретили въезд в Россию на 50 лет, продолжает гастролировать за рубежом и не перестает удивлять поклонников откровениями. Как пишет РИА Новости, на концерте в Дубае, который прошел 7 мая в знаменитой Дубайской опере, артист рассказал, что не смог сдать тест по русскому языку.

По словам Сабурова, это произошло, когда он пытался получить официальные документы, необходимые для налоговой. Комик отметил, что вопросы оказались неожиданно сложными. Например, один из них звучал так: «Когда было Крещение Руси?». К его удивлению и, вероятно, досаде, супруга комика тест сдала без проблем, а вот он сам — нет.

Отмечается, что концерт в Дубае прошел при полном зале. Сабуров, который всегда славился умением работать с публикой, несколько раз просил зрителей не снимать его отдельные пассажи на телефон. Он объяснил это тем, что вырванные из контекста фразы могут быть поняты превратно. Увы, опыт показывает, что такие просьбы не всегда выполняются.

Напомним, после того, как Сабурова запретили въезд в РФ, он вернулся в Казахстан. Сообщалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана начал проверку в отношении комика. Какая именно статья стала предметом интереса — не уточняется.

