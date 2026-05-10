Финалистка украинского «МастерШефа» встретилась с Пугачевой на Кипре

Народная артистка СССР, которая уже пятый год живет в эмиграции (сначала в Израиле, затем перебралась на Кипр), продолжает быть героиней светских хроник. На днях в Лимасоле ее случайно встретила финалистка украинского кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Лилия Стоянова, которая недавно переехала в этот город из Одессы, пишет The Voice. Женщина увидела Примадонну на набережной и, несмотря на то что певица передвигается с тростью из-за проблем с ногами, решилась попросить о селфи. Алла Борисовна не отказала: широко улыбнулась, поправила свою кепку и терпеливо позировала.

Стоянова поделилась снимками в своем блоге и написала, что была поражена харизмой, энергией и удивительной женственностью Пугачевой.

«Огонь в глазах невозможно сыграть», — отметила она, подчеркнув, что встреча с легендарной певицей стала для нее настоящим событием.

Это не единственное появление Примадонны на публике за последние дни. В первую субботу мая Пугачеву увидела еще одна поклонница. В этот раз певица была без трости и без мужа — иноагента Максима Галкина*, который, как известно, продолжает гастролировать за границей.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом РФ.