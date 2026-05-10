Стоматолог рассказала, что случится, если чистить зубы раз в день

Бактерии во рту возвращаются к опасной концентрации уже через 4-6 часов после чистки зубов. Один раз в день чистить зубы — категорически недостаточно, сообщила в интервью РИА Новости заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России Елена Тё.

«Нельзя (чистить зубы один раз в день — ред.). Категорически не рекомендую. Зубной налет — это не просто остатки еды. Это липкая биопленка, в которой живут миллиарды бактерий. Они размножаются с космической скоростью. Через 4-6 часов после чистки зубов популяция бактерий восстанавливается до опасного уровня», — пояснила врач.

По словам профессора, при однократной чистке 16 часов из 24 зубы находятся в агрессивной кислой среде под слоем бактерий, что ведет к кариесу и гингивиту.

«Два раза в день (утро и вечер) — это научно обоснованный минимум для сохранения зубов», — резюмировала Тё.

