Стало известно, у кого в России самый длинный отпуск

Педагоги оказались лидерами по длительности ежегодного отпуска среди бюджетников и силовиков, сообщила старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева. Преподаватели отдыхают до 56 дней — больше, чем космонавты или военные.

Юрист уточнила: максимальные 56 суток положены учителям, руководителям научных учреждений, воспитателям и музыкальным педагогам, работающим с детьми-дошкольниками с ОВЗ.

Космонавтам дают базовые 45 суток, плюс 30 дней восстановления после полета. У военных-контрактников отпуск зависит от выслуги: до 10 лет — 30 дней, 10–15 лет — 35 дней, свыше 20 лет — 45 дней. Стандартный минимум для большинства наемных сотрудников — 28 дней.

Голубева также перечислила категории с дополнительным отдыхом: работники вредных производств — от 7 дней, жители Крайнего Севера — плюс 16–24 дня, сотрудники с ненормированным графиком — минимум 3 дня. Для несовершеннолетних отпуск составляет 31 день, для людей с инвалидностью — не менее 30 дней.

Ранее сообщалось о том, что средние зарплаты выше миллиона рублей получают в шести отраслях.