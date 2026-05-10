«Борьба за каждый грамм». Врачи Приморья выходили новорожденную девочку весом в 460 граммов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
В Приморском краевом перинатальном центре медики выходили девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела — всего 460 граммов. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Маленькая Екатерина, появившаяся на свет с весом всего 460 граммов, окрепла, набрала необходимый вес и вместе с родителями отправилась домой — на Камчатку. Именно оттуда семья прилетела в Приморье, чтобы спасти долгожданную дочь», — рассказали в ведомстве.
В учреждении уточнили, что за жизнь младенца боролись более 50 специалистов: врачи различных направлений, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, неонатологи, а также медицинские сестры.
