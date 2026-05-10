Пенсионерам пообещали дважды проиндексировать пенсии в 2026 году

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в интервью ТАСС сообщила, что 1 августа состоится ежегодный перерасчет выплат работающим пенсионерам. Первая октябрьская индексация, по ее словам, затронет бывших военнослужащих.

С 1 января текущего года в стране уже проведено плановое повышение пенсий на 7,6%.

Эксперт уточнила, что осенью изменения коснутся граждан, которые получают средства в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Финогенова отметила: размер данных выплат сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учетом надбавок. При этом итоговый коэффициент будет дополнительно скорректирован в соответствии с фактическим уровнем инфляции.

«С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий», — напомнила Финогенова.

Ранее сообщалось о том, пенсия госслужащих в России составляет 39 388 рублей.