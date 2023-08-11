Чемпионат России по конкуру проходит в КСК Horseka Sport, расположенном в Черноголовке

Тридцать спортивных пар борются за лидерство в командном и личном зачетах в категории HL Чемпионата России по конкуру, который проходит в городском округе Черноголовка.

Отмечается, что лидером первого турнирного дня стала обладательница чемпионского титула прошлого года мастер спорта международного класса Наталия Симония. Второе место завоевал мастер спорта международного класса Сергей Петров, вступавший на кобыле породы французский сель по кличке Баладине дю Шаню. Бронза маршрута — у молодой спортсменки, мастера спорта Дарьи Самохиной, стартовавшей на голштинском мерине Час Пик.

Ожидается, что сегодня будет определена лучшая региональная команда страны.

Ранее стало известно, что в подмосковном Чехове состоится женский международный турнир по гандболу.