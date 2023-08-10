В подмосковном Чехове состоится женский международный турнир по гандболу

Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова в Чехове в пятницу стартует международный турнир по ручному мячу среди женщин «Кубок Звезды-2023».

За призы соревнования поборются звенигородская «Звезда», тольяттинская «Лада», московский «Луч» и белорусская «Витебчанка». Турнир станет хорошей проверкой готовности к официальному сезону.

«Звезда», напомним, в прошлом сезоне впервые за десять лет выиграла медали чемпионата России — бронзовые. После этого в команде очень серьезно поменялся состав. Команду покинули главный тренер Алексей Гумянов и несколько игроков. Новый наставник Михаил Серегин набрал молодых, перспективных гандболисток, для которых предстоящий турнир в Чехове станет отличной возможностью заявить о своих претензиях на место в основном составе.

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