Чемпионат России по практической стрельбе из ружья пройдет в сентябре в Подмосковье

Чемпионат России по практической стрельбе из ружья пройдет в Подмосковье с 17 по 20 сентября. Местом проведения состязания станет Центральное стрельбище Федерации практической стрельбы России в деревне Большая Городня Серпухова.

В программе — личные и командные соревнования, а также дуэльная стрельба в четырех классах: модифицированном, открытом, помповом и стандартном.

В 2026 году помимо традиционных чемпионов и призеров дипломы получат спортсмены, которые займут места с первого по десятое в каждом классе.

«Пьедестал всегда остается главной целью. Но за первыми тремя местами часто идет очень плотная борьба спортсменов высочайшего уровня. Нам важно, чтобы человек, который провел сильный чемпионат и вошел в десятку лучших в стране, тоже почувствовал: этот результат замечен», — отметил старший тренер по ружью Алексей Войно.

Практическая стрельба из ружья — это динамичный вид спорта, где результат зависит от точности, скорости и безопасного перемещения с оружием. Развитие спорта и активного образа жизни — ключевая задача государственной программы «Спорт России».