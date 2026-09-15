Порядка 2 тыс. человек посетили маркет «100% Подмосковье. Встречаем осень» в Красногорске

Маркет «100% Подмосковье. Встречаем осень» прошел в Красногорске. Его посетили около 2 тыс. человек, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие проходило 11–13 сентября в Павшинской пойме. В его рамках свою продукцию представили порядка 30 подмосковных предпринимателей. Здесь можно было купить украшения, одежду, изделия из дерева и фарфора, товары для дома и творчества, свечи, косметику, фермерские продукты.

К примеру, была представлена продукция Хотьковской фабрики резных художественных изделий.

Маркет был организован Мининвестом Подмосковья совместно с Центром «Мой бизнес» региона по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.