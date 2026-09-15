Миллиардный арест: владелец скандальной шахты в Сибири остался без счетов и имущества
«Ъ»: активы владельца шахты-банкрота «Инская» арестовали на ₽1,32 млрд
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Арбитражный суд Новосибирской области арестовал банковские счета и имущество владельца обанкротившейся кузбасской шахты «Инская» Дениса Немыкина на сумму ₽1,32 млрд, пишет «Коммерсантъ».
Решение принято по иску конкурсного управляющего Олега Гребенюка. Помимо заморозки денежных средств, под запрет попали любые регистрационные действия с недвижимостью, транспортом и долями бизнесмена в различных компаниях. При этом при списании денег со счетов 43-летнему предпринимателю сохранят прожиточный минимум.
Проблемы на угольном предприятии в Беловском округе Кузбасса развивались постепенно:
- В июне 2025 года на шахте ввели процедуру наблюдения.
- С октября 2024 года добыча угля полностью остановилась, а персонал был уволен.
- В марте 2026 года ООО «Шахта „Инская“» официально признали банкротом.
Параллельно расследуется уголовное дело против совладельца предприятия Дениса Немыкина (ему принадлежит 51% акций, а остальные 49% находятся у самого ООО) и 55-летнего Юрия Байченко. Фигурантам инкриминируют невыплату заработной платы, сокрытие денежных средств и злоупотребление полномочиями. В рамках этого расследования имущество самой шахты стоимостью более ₽1 млрд также находится под арестом.