Миллиардный арест: владелец скандальной шахты в Сибири остался без счетов и имущества

Решение принято по иску конкурсного управляющего Олега Гребенюка. Помимо заморозки денежных средств, под запрет попали любые регистрационные действия с недвижимостью, транспортом и долями бизнесмена в различных компаниях. При этом при списании денег со счетов 43-летнему предпринимателю сохранят прожиточный минимум.

Проблемы на угольном предприятии в Беловском округе Кузбасса развивались постепенно:

В июне 2025 года на шахте ввели процедуру наблюдения.

С октября 2024 года добыча угля полностью остановилась, а персонал был уволен.

В марте 2026 года ООО «Шахта „Инская“» официально признали банкротом.

Параллельно расследуется уголовное дело против совладельца предприятия Дениса Немыкина (ему принадлежит 51% акций, а остальные 49% находятся у самого ООО) и 55-летнего Юрия Байченко. Фигурантам инкриминируют невыплату заработной платы, сокрытие денежных средств и злоупотребление полномочиями. В рамках этого расследования имущество самой шахты стоимостью более ₽1 млрд также находится под арестом.