«Новый уровень»: Сальма Хайек снимает свой первый фильм с Юрой Борисовым

60-летняя актриса Сальма Хайек начала работу над своим дебютным режиссерским фильмом «Арена», сообщает Variety. Главные роли в ленте исполнят 33-летний российский актер Юра Борисов и 34-летняя звезда Голливуда Кара Делевинь.

По словам Хайек, «Арена» — это история о запретной любви и глубоко личном путешествии, в ходе которого герои познают друг друга и учатся находить наслаждение в простых вещах.

Хайек отметила, что мексиканские пейзажи Кинтана-Роо и Веракруса усилят ощущение связи с землей и природой, а также позволят показать миру еще не открытые для кино локации.

Отмечается, что Сальма выступает продюсером картины вместе с Анджелиной Джоли. Оператор ленты — Филипп Ле Сурд, ранее номинированный на премию «Оскар» за работу в фильме «Великий мастер».

Борисов получил международную известность после роли Игоря в фильме «Анора» Шона Бейкера. В январе 2025 года актера номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, но награду получил Киран Калкин, сыгравший в фильме «Настоящая боль».

В сентябре 2024 года Борисов пообщался с Анджелиной Джоли на фестивале в Торонто, а затем они пересеклись на вручении кинопремий «Золотой глобус». Юра заверил, что знаком с Анджелиной уже 15 лет.

Ранее сообщалось, что Юра Борисов попал на день рождения Сальмы Хайек в Риме.