Задолго до удара: врач перечислил признаки приближающегося инсульта

Нейрохирург Виктор Уго Эспиндола предупредил, что за недели или даже месяцы до инсульта у человека могут появиться тревожные сигналы. Речь идет о транзиторной ишемической атаке — временном нарушении кровоснабжения мозга. По словам врача, чаще всего она случается за 48 часов до удара, но может возникнуть и раньше. Об этом сообщает Terra.

Симптомы этой атаки: внезапная слабость, онемение одной стороны тела, асимметрия рта, трудности с речью, проблемы со зрением, головокружение и потеря равновесия. Все они обычно исчезают через несколько минут или часов, потому что проблемы с кровообращением носят временный характер. Однако Эспиндола подчеркнул: опасность никуда не уходит. Обследования и анализы в момент приступа могут не показать отклонений, но это не значит, что инсульт не случится в ближайшее время.

Врач призвал не игнорировать такие признаки. Если они появились, нужно срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы предотвратить катастрофу. Транзиторная ишемическая атака — это серьезный звонок, который требует внимания.

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