79-летняя народная артистка РФ Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой, сообщает «Леди.Mail». Сын Татьяны Васильевой — 48-летний Филипп Васильев — и его 36-летняя супруга Мария Болонкина стали родителями. Пара поделилась радостной новостью в соцсетях.

У Филиппа есть двое сыновей от первого брака, которые продолжительное время проживали в Германии. Известно, что знаменитая бабушка передала внукам недвижимость в Москве. В браке с Марией Васильев воспитывает троих детей: двух дочерей, а также маленького сына.

Восьмой внук стал для Татьяны Григорьевны еще одним поводом для гордости. Поклонники актрисы поздравляют ее и желают малышу здоровья, а его родителям — терпения и радости.

Ранее сообщалось, что мама юмориста Гарика Харламова встретила внучку в роддоме.