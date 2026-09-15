Дерматологи раскрыли пять привычек, которые вместо пользы вредят коже

Дерматологи Элизабет Бахар Хушманд и Джошуа Зайхнер назвали пять распространенных ошибок в уходе, которые не улучшают, а разрушают кожу. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Хушманд, главное заблуждение — думать, что чем больше средств и активных компонентов, тем эффективнее уход. Одновременное нанесение кислот, ретиноидов и сывороток с витамином C вызывает раздражение, а частое умывание и скрабирование повреждают защитный барьер.

Горячая вода смывает естественные жиры и масла с поверхности кожи, усиливая сухость и раздражение. Врач советует выбирать теплую воду и наносить увлажняющий крем сразу после душа.

Зайхнер добавила: нельзя ложиться спать с макияжем и солнцезащитным кремом, а также выдавливать прыщи. Ощущение скрипучей чистоты после умывания, к которому многие стремятся, на самом деле свидетельствует о сухости и вредит коже. Дерматологи призывают пересмотреть рутину и не перегружать кожу, чтобы не получить обратный эффект.

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