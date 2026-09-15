Дерматологи раскрыли пять привычек, которые вместо пользы вредят коже
Дерматологи назвали пять привычек, разрушающих защитный барьер кожи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Дерматологи Элизабет Бахар Хушманд и Джошуа Зайхнер назвали пять распространенных ошибок в уходе, которые не улучшают, а разрушают кожу. Об этом сообщает The Washington Post.
По словам Хушманд, главное заблуждение — думать, что чем больше средств и активных компонентов, тем эффективнее уход. Одновременное нанесение кислот, ретиноидов и сывороток с витамином C вызывает раздражение, а частое умывание и скрабирование повреждают защитный барьер.
Горячая вода смывает естественные жиры и масла с поверхности кожи, усиливая сухость и раздражение. Врач советует выбирать теплую воду и наносить увлажняющий крем сразу после душа.
Зайхнер добавила: нельзя ложиться спать с макияжем и солнцезащитным кремом, а также выдавливать прыщи. Ощущение скрипучей чистоты после умывания, к которому многие стремятся, на самом деле свидетельствует о сухости и вредит коже. Дерматологи призывают пересмотреть рутину и не перегружать кожу, чтобы не получить обратный эффект.
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