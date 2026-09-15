Сборы «Колобка» с Журавлевым в главной роли превысили ₽1 млрд

Сборы пятой части киновселенной «Последний богатырь» с Дмитрием Журавлевым в главной роли в российском прокате превысили ₽1 млрд, сообщил ТАСС со ссылкой на Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общая касса ленты составила ₽1 000 737 825. В первый уикенд картина собрала ₽245 842 724, во второй — ₽192 863 948. За весь период проката фильм посмотрели более 2 млн 434 тыс. зрителей.

Напомним, показ фильма стартовал в России 6 августа. Режиссером картины выступил Антон Маслов. Лента является пятым фильмом киновселенной «Последний богатырь».

В день премьеры фильм заработал более ₽48 млн и установил рекорд среди летних релизов 2026 года. Однако не все шло гладко. Некоторые объявили бойкот фильму, массово ставили низкие оценки на агрегаторах и устраивали ревью-бомбинг.

Из-за волны негатива режиссеру, актерам и членам их семей начали поступать угрозы в соцсетях и по телефону, из-за чего они были вынуждены обратиться в прокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

Ранее телеведущая Ксения Собчак раскритиковала школы за принудительный показ «Колобка» 1 сентября.