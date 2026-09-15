«Полный ******»: Усатый о решении партии Санду по дню памяти жертв насилия

Скандал в парламенте Молдавии: лидер «Нашей партии» Ренато Усатый не сдержался и резко прокомментировал отказ правящей партии «Действие и солидарность» голосовать за учреждение дня памяти жертв домашнего насилия. Об этом сообщает Newsmaker.

Инициатива «Нашей партии» предполагала установить 3 марта днем памяти жертв домашнего насилия. Однако 46 депутатов от партии президента Майи Санду не поддержали законопроект. Всего в заседании участвовали 98 голосовавших, и большинство у «Действия и солидарности» позволило заблокировать дальнейшее прохождение документа.

Усатый, выступая в парламенте, заявил, что не ожидал такой реакции, и назвал произошедшее полным ******. Он поблагодарил тех депутатов правящей партии, кто хотя бы воздержался, а не проголосовал против.

Ранее евродепутат назвал Зеленского диктатором из-за наркотиков и коррупции.