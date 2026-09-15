В Домодедовской больнице спасли спортсмена, у которого из-за приема БАДов отказали руки и ноги

Врачи Домодедовской больницы спасли спортсмена, у которого из-за чрезмерной физической нагрузки и приема БАДов отказали руки и ноги. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил мужчина в возрасте 38 лет. Он рассказал, что спускался со второго этажа своего дома и резко потерял способность двигаться. Из-за отказа рук и ног он упал и получил множественные ссадины.

В ходе осмотра врачи выявили у пациента критически низкий уровень калия — 1,8 ммоль/л при норме 3,5–5,1 ммоль/л. Мужчине провели инфузионную терапию и восполнили дефицит.

Позднее выяснилось, что пациент активно занимается тяжелыми видами спорта и принимает БАДы без консультации с врачом. Именно чрезмерная нагрузка и бесконтрольный прием добавок стали причиной резкого ухудшения состояния. По словам врачей, дефицит калия может привести к серьезным нарушениям работы органов, вплоть до остановки сердца.

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