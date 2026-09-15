«Пожизненное за 10 убийств»: прокуратура требует максимального срока для актера Алексея Гаськова

Государственный обвинитель прокуратуры Московской области в прениях подчеркнул циничный и беспринципный характер преступлений и предложил назначить Гаськову пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

С марта по ноябрь 2002 года Гаськов совершил серию убийств и изнасилований в Москве, Новосибирской и Московской областях. Жертвами стали семь женщин, один мужчина и две 17-летние девушки.

Отмечается, что злоумышленник выбирал жертв в парках и других общественных местах, под предлогом знакомства уводил их в безлюдные места, где совершал насильственные действия сексуального характера, а затем убивал, чтобы скрыть преступления.

Более того, на протяжении четырех лет Гаськов совершал изнасилования и развратные действия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы, а также спаивал ее алкоголем.

Серию преступлений раскрыли после задержания Гаськова в Новосибирской области по подозрению в другом особо тяжком преступлении. В ходе судебного разбирательства он признал вину и раскаялся.

Гаськов ранее был актером в Бердске и даже имел творческий потенциал. Он признавался, что мечтал выступать на сцене театра.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье перед судом предстанет серийный маньяк с редким расстройством.