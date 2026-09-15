Одиссей, Крестьян и Парижан: самые необычные имена новорожденных назвали в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о самых популярных и самых необычных именах, которые жители выбирали для своих новорожденных детей.

Так, в число наиболее популярных имен девочек за семь месяцев текущего года вошли София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Среди мальчиков популярностью пользовались имена Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Среди необычных женских имен — Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахеризада и Эсмеральда. Среди мужских — Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, а также Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет. Заметен тренд на имена из турецких сериалов — детей все чаще называют Неслихан и Бурак.

«Демографическая статистика также показала, что мальчиков в регионе по-прежнему регистрируется чуть больше, чем девочек — их доля составила 51,7%», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Поддержка семей с детьми — одно из ключевых направлений нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.