Муж одной из погибших от БПЛА в Нижнекамске девушек раскрыл подробности трагедии

В Нижнекамске 13 сентября при атаке БПЛА погибли две девушки, находившиеся в такси. Муж 28-летней Динары рассказал RT о трагедии и о планах семьи, которые оборвались в одно мгновение.

По данным мэра Нижнекамска Радмира Беляева, в результате атаки погибли два человека и еще 14 получили ранения. Беспилотники также повредили жилой дом и вызвали пожар на одном из промышленных предприятий.

Динара приехала из Елабуги в Нижнекамск к подругам, с которыми вместе училась в педагогическом колледже. Под утро девушки возвращались из ночного клуба на такси. В машине находились Динара, ее подруга Раиля, сестра Раили Рима и водитель.

Муж Динары Тимур в ту ночь остался дома из-за работы. О произошедшем он узнал утром и сначала надеялся, что супруга выжила.

«Я будто сообщение читал как-то вскользь, увидел слово „реанимация“, надеялся, что она жива. Но потом мне сказали, что надо ехать в морг, и все рухнуло. Я был на работе, спешно выехал в Нижнекамск, всю дорогу моля Бога, чтобы это было ошибкой», — вспоминает он.

Тимур и Динара познакомились в соцсетях в 2013 году, а спустя несколько лет начали встречаться. Три года назад супруги официально оформили отношения.

Динара окончила педагогический колледж и работала воспитателем, а затем перешла на завод металлоконструкций, где стала делопроизводителем. По словам мужа, она была добрым и целеустремленным человеком.

«Динара — светлый человек, добрый, ни капли злости никогда у нее ни к кому не было. Она всегда учила доброте. Умела любить, была идеальной женой, могла бы быть такой же идеальной мамой. Но, к сожалению, все оборвалось по щелчку пальцев. Все планы рухнули», — не может сдержать слез Тимур.

В ноябре супруги собирались поехать в Таиланд вместе с друзьями. Отель уже выбрали, а билеты планировали купить на этой неделе. Теперь от этих планов остались только воспоминания.

Похороны Динары состоялись 14 сентября в ее родной Елабуге. У погибшей остались мама и старший брат.

Вторая погибшая, 25-летняя Раиля, родом из Самарской области. Она вместе с сестрой Римой переехала в Нижнекамск десять лет назад. Обе окончили педагогический колледж и работали воспитателями. Раилю похоронили в Шенталинском районе Самарской области.

Рима получила тяжелые травмы и остается в больнице в стабильном состоянии. У нее недавно родился ребенок.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту террористической атаки на Нижнекамск по статье 205 УК РФ. Специалисты ведомства работают на месте происшествия и проводят экспертизы обнаруженных фрагментов БПЛА.