Первый выпуск кибериммунных разработчиков: вузы России подготовили специалистов нового профиля

В 2026 году шесть российских университетов впервые выпустили программистов и инженеров, изучавших конструктивную информационную безопасность (КИБ) как часть основной профессиональной подготовки. Об этом «Лаборатория Касперского» сообщила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, передает Наука Mail .

Дипломы получили студенты Петрозаводского, Уральского государственного горного, Южного федерального, Чувашского государственного, Морского государственного имени адмирала Г. И. Невельского и Российского университета транспорта.

Конструктивная информационная безопасность — подход, при котором защита встраивается в систему на этапе проектирования архитектуры, а не добавляется потом. Это сокращает число уязвимостей и делает системы устойчивее к атакам. Тот же принцип лежит в основе KasperskyOS.

Сегодня программы по КИБ действуют в 25 российских вузах во всех восьми федеральных округах. По данным на сентябрь 2026 года, по ним обучается более 2,5 тыс. студентов, около 1,5 тыс. из которых — первокурсники.

Выпускник факультета ИВТ Чувашского государственного университета Даниил Терентьев отметил, что обучение изменило подход к разработке. Раньше безопасность воспринималась как отдельная проверка готового решения, теперь же он иначе смотрит на архитектурные решения и взаимодействие компонентов.

Руководитель проекта по развитию технического сообщества «Лаборатории Касперского» Вячеслав Борилин заявил, что компания вместе с вузами занимается системной подготовкой инженеров, умеющих создавать изначально защищенные продукты. В планах — сделать конструктивную безопасность основной компетенцией для всех ИТ-специалистов и будущих инженеров.