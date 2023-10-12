Чемпионка мира по ММА провела тренировку в подмосковном Воскресенске

В спортивном зале СК «Химик» прошел мастер-класс по мягкой силе чемпионки мира по смешанным единоборствам Анастасии Кармаевой.

Все участники остались довольны общеукрепляющей тренировкой, взяв себя на вооружение многие элементы. Как отметила Анастасия, несмотря на то, что в зале собрались люди разного возраста, все прошло отлично.

Спортсменка с четырех лет до 16-ти занималась спортивной гимнастикой. Но затем перешла в ММА, поскольку хотела выполнить данное маме обещание — стать чемпионкой мира. Новый вид спорта осваивала под впечатлением поединка Хабиба и Конора. В итоге добилась своего, выиграв золото чемпионата мира-2022 по ММА в Абу-Даби в категории до 61,2 килограмма.

20-летняя чемпионка часто проводит мастер-классы по боевым искусствам и всестороннему физическому развитию.