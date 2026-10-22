Тимати и Решетова вместе отметили день рождения общего сына

43-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) посетил день рождения своего сына Ратмира от бывшей возлюбленной, 30-летней модели Анастасией Решетовой, сообщает Spletnik. Сейчас она ожидает второго ребенка, но имя отца не называет.

Рэпер не только поздравил наследника с семилетием, но и активно участвовал в играх аниматоров вместе с ним. Кроме того, Тимати позировал для фото с Решетовой.

На празднике также была замечена 12-летняя Алиса — дочь Тимати от 33-летней модели Алены Шишковой. Вечеринку организовали в космическом стиле. Программа длилась четыре часа, а кульминацией стал двухъярусный торт. Судя по всему, праздник получился ярким и запоминающимся.

Роман Тимати и Решетовой длился шесть лет и закончился в 2020 году. У рэпера есть еще младшая дочь — от нынешней возлюбленной, 30-летней Валентины Ивановой.

Ранее сообщалось, что беременная Анастасия Решетова появилась на балу в черном платье Dolce & Gabbana.