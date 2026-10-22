Более 700 экспертиз провели специалисты БТИ Подмосковья за три квартала 2026 года

БТИ Подмосковья с начала года провело 701 досудебную и судебную экспертизу

Официально

Фото: [Медиасток.рф]

Специалисты БТИ Московской области за три квартала текущего года провели 701 досудебную и судебную экспертизу. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Основные направления работы экспертов подмосковного БТИ — оспаривание кадастровой стоимости, легализация самовольного строительства, выявление скрытых дефектов в новостройках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в МФЦ Подмосковья откроются представительства МосОблЕИРЦ, где можно будет получить ответы на актуальные вопросы.

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Министерство имущественных отношений Московской области
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