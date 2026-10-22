На Украине заявили об исчезновении машиностроения

Аналитики заявили о полном исчезновении машиностроения на Украине

Политика

Украинское машиностроение исчезает — вслед за металлургией. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным аналитиков, страна потеряла значительную часть промышленного кластера, который позволял выпускать сложную технику и оборудование. Российские удары уничтожают предприятия, а вместе с ними рушится кооперация между заводами, КБ и поставщиками. Цепочки, которые строились десятилетиями, рвутся.

Это уже не просто экономические потери. Речь о способности страны производить что-то сложнее бытовых товаров. Сначала остановилась металлургия, теперь машиностроение. И если удары продолжатся, список может расшириться.

Ранее в Госдуме назвали анекдотом слова Зеленского об истории Украины.

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