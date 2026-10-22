Еще одна компания в Подмосковье оптимизировала офисные процессы

Оптимизацию офисных процессов провели в компании из Лобни

Официально

Фото: [пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]

Еще одна компания в Подмосковье оптимизировала офисные процессы благодаря участию в «Фабрике офисных процессов» в Региональном центре компетенций Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, сотрудники ООО «Компания металл профиль» из Лобни разобрали каждый этап процесса заключения договоров и выявили неэффективные этапы.

В результате было сокращено количество согласований и избыточных проверок, устранены лишние перемещения сотрудников и передача документов между отделами. Продолжительность рабочего процесса сократилась в 4,5 раза, а срок оформления договора — с 14 до 5 дней.

Напомним, в Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.

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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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