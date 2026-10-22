Еще одна компания в Подмосковье оптимизировала офисные процессы
Оптимизацию офисных процессов провели в компании из Лобни
Фото: [пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Еще одна компания в Подмосковье оптимизировала офисные процессы благодаря участию в «Фабрике офисных процессов» в Региональном центре компетенций Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, сотрудники ООО «Компания металл профиль» из Лобни разобрали каждый этап процесса заключения договоров и выявили неэффективные этапы.
В результате было сокращено количество согласований и избыточных проверок, устранены лишние перемещения сотрудников и передача документов между отделами. Продолжительность рабочего процесса сократилась в 4,5 раза, а срок оформления договора — с 14 до 5 дней.
Напомним, в Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье.