Александр Коган: штрафы за выбросы должны стимулировать модернизацию предприятий, а не заменять ее

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Александр Коган представил в комитете по экологии поправки к законопроекту, вводящему штрафы за превышение квот на выбросы промышленных предприятий. Инициатива парламентария направлена на то, чтобы бизнесу было выгоднее модернизировать очистные сооружения и сокращать загрязнение воздуха, а не просто оплачивать нарушения штрафами.

Законопроект приняли в первом чтении еще в июне 2024 года, сейчас его готовят ко второму чтению. Документ отвечает целям федерального проекта «Чистый воздух», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках народной программы. Его задача — сократить вредные выбросы и улучшить качество воздуха в промышленных городах. Первыми участниками стали 12 городов, где в 2027 году подведут итоги эксперимента по ограничению выбросов.

Поправки Правительства предусматривают штрафы для предприятий, не соблюдающих установленные квоты. В зависимости от степени нарушения они составят от 0,1 до 5% выручки предприятия, при этом для естественных монополий предусмотрены сниженные ставки.

«Мы предлагаем сделать систему штрафов справедливой: кто допускает небольшие нарушения, должен платить меньше, а кто серьезно превышает установленные нормы — значительно больше. Принцип простой: отличники и двоечники не должны отвечать одинаково», — отметил Александр Коган.

При этом депутат обратил внимание на проблему: если штраф окажется значительно дешевле модернизации производства, предприятие может предпочесть заплатить его, а не устанавливать современные очистные сооружения.

На заседании также обсудили порядок расчета штрафов для предприятий угольной отрасли и других производств и ответственность компаний, нарушающих квоты сразу на нескольких объектах. По мнению Александра Когана, эти вопросы необходимо дополнительно проработать перед вторым чтением, чтобы размер штрафов соответствовал масштабу нарушений и побуждал предприятия вкладываться в снижение выбросов.

«Наша цель — не собрать больше штрафов, а добиться реального сокращения загрязнения воздуха. Предприятия должны вкладываться в современные очистные сооружения и модернизацию производства, а жители — видеть результат и дышать чистым воздухом. Именно ради этого и принимаются новые меры», — подчеркнул Александр Коган.

За последние 5 лет «Единая Россия» благодаря реализации народной программы, значительно улучшила городскую среду Подмосковья: закрыты все полигоны, вредные выбросы в атмосферу сократились в 1,5 раза, а вода в водоемах стала чище.

По новой народной программе планируется превратить промзоны в комфортные экологичные пространства и парки, сохранив природные локации и зеленые территории для отдыха граждан. Также продолжится рекультивация КПО и развитие инфраструктуры обращения с ТКО. В планах — довести долю утилизации отходов до 36%, а сортировки — до 60%. Вопросы защиты лесов и оздоровления среды будут реализовывать через проекты «Чистый лес» и «Чистый водоем».