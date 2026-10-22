Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Page Six: Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн состоят в необычных отношениях

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

57-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес и 46-летняя звезда комедийного сериала «Тед Лассо» Бретт Голдштейн вновь привлекли внимание публики. По информации Page Six, их связывают непринужденные романтические отношения. Официально ни Лопес, ни Голдштейн роман не подтверждали, но их совместные появления говорят сами за себя.

16 октября пару заметили на вечеринке. Лопес и Голдштейн приехали на одной машине, однако на само мероприятие вошли по отдельности.

Источник, близкий к ситуации, отметил: в отличие от бывшего мужа Лопес, Бена Аффлека, который на публичных выходах обычно выглядел хмурым, новая пара явно получает удовольствие от совместного времени. По словам того же источника, Лопес и Голдштейн пока не готовы афишировать отношения, но и не скрывают теплого общения.

Слухи о романе ходят не первый месяц. Еще в мае на премьере фильма «Служебный роман» Лопес и Голдштейн обменялись шутками о поцелуях. Актриса назвала партнера лучшим из тех, с кем ей доводилось целоваться на съемочной площадке. Голдштейн, в свою очередь, оценил поцелуй с Лопес на 12 из 10.

Ранее модель Эмили Ратаковски подтвердила отношения с режиссером Роменом Гаврасом.

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