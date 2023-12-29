Чемпионы мира и звезды КХЛ выступили на открытии катка в подмосковном Одинцове

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной состоялась церемония открытия нового катка с искусственным льдом.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минспорта Московской области, главным событием праздника стал хоккейный матч, в котором сыграли олимпийские чемпионы и звезды КХЛ. Болельщики увидели в игре Алексея Морозова, Алексея Терещенко, Дмитрия Калинина и других ярких хоккеистов, тренером которых в этот вечер был легендарный Александр Якушев. Вместе с ними на лед выходили призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, боец смешанных единоборств, генеральный директор международной MMA-лиги Ural FC Радмир Габдуллин.

Зрителей и участников приветствовала Герой России, многократная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

Для всех желающих работали полевая кухня и точки раздачи горячего чая.