Нашествие грызунов: в Новосибирске разрешили отстрел бобров из-за разрушения дорог
Baza: в Новосибирской области бобры затопили огороды и разрушают дороги
В Новосибирской области резкий рост численности европейских бобров привел к подтоплению территорий и разрушению дорог. По данным Telegram-канала Baza, грызуны, которых в 1950-х годах завозили из Белоруссии для восстановления популяции, размножились на несколько тысяч особей и стали создавать проблемы для жителей. Из-за плотин бобров в микрорайоне Шлюз затопило приусадебные участки, а на улице Балтийской началось разрушение проезжей части. Минприроды региона выражает обеспокоенность заболачиванием земель. Для контроля численности вредителей власти выдали разрешение на отстрел 20 особей. Об этом информирует Telegram-канал Baza, передает therussiannews.
Детали проблемы и меры регионального Минприроды
- Масштаб распространения и исторический контекст:
- Завоз популяции: в 1950-е годы редких европейских бобров завозили в Сибирь из Белоруссии;
- Рост численности: к настоящему моменту популяция выросла на несколько тысяч особей, грызуны проникли в черту Новосибирска.
- Последствия деятельности бобров для инфраструктуры:
- Заболачивание и подтопления: в микрорайоне Шлюз из-за бобровой плотины затопило огороды жителей (сносу постройки воспрепятствовали зоозащитники);
- Повреждение дорог: на улице Балтийской из-за изменения водного режима разрушается асфальтовое покрытие;
- Вред экосистеме: подгрызание зеленых насаждений и нарушение гидрологического режима малых рек.
- Регулирование численности:
- Региональное Министерство природных ресурсов и экологии разрешило отстрел 20 особей для снижения давления на инфраструктуру.