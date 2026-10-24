Нашествие грызунов: в Новосибирске разрешили отстрел бобров из-за разрушения дорог

Baza: в Новосибирской области бобры затопили огороды и разрушают дороги

Общество

В Новосибирской области резкий рост численности европейских бобров привел к подтоплению территорий и разрушению дорог. По данным Telegram-канала Baza, грызуны, которых в 1950-х годах завозили из Белоруссии для восстановления популяции, размножились на несколько тысяч особей и стали создавать проблемы для жителей. Из-за плотин бобров в микрорайоне Шлюз затопило приусадебные участки, а на улице Балтийской началось разрушение проезжей части. Минприроды региона выражает обеспокоенность заболачиванием земель. Для контроля численности вредителей власти выдали разрешение на отстрел 20 особей. Об этом информирует Telegram-канал Baza, передает therussiannews.

Детали проблемы и меры регионального Минприроды

  • Масштаб распространения и исторический контекст:
    • Завоз популяции: в 1950-е годы редких европейских бобров завозили в Сибирь из Белоруссии;
    • Рост численности: к настоящему моменту популяция выросла на несколько тысяч особей, грызуны проникли в черту Новосибирска.
  • Последствия деятельности бобров для инфраструктуры:
    • Заболачивание и подтопления: в микрорайоне Шлюз из-за бобровой плотины затопило огороды жителей (сносу постройки воспрепятствовали зоозащитники);
    • Повреждение дорог: на улице Балтийской из-за изменения водного режима разрушается асфальтовое покрытие;
    • Вред экосистеме: подгрызание зеленых насаждений и нарушение гидрологического режима малых рек.
  • Регулирование численности:
    • Региональное Министерство природных ресурсов и экологии разрешило отстрел 20 особей для снижения давления на инфраструктуру.

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