Нашествие грызунов: в Новосибирске разрешили отстрел бобров из-за разрушения дорог

В Новосибирской области резкий рост численности европейских бобров привел к подтоплению территорий и разрушению дорог. По данным Telegram-канала Baza, грызуны, которых в 1950-х годах завозили из Белоруссии для восстановления популяции, размножились на несколько тысяч особей и стали создавать проблемы для жителей. Из-за плотин бобров в микрорайоне Шлюз затопило приусадебные участки, а на улице Балтийской началось разрушение проезжей части. Минприроды региона выражает обеспокоенность заболачиванием земель. Для контроля численности вредителей власти выдали разрешение на отстрел 20 особей. Об этом информирует Telegram-канал Baza, передает therussiannews.