Теплый прием: Иностранные фигуристы признались, что ждали россиян 5 лет

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский успешно вернулись на международную арену, выступив с короткой программой на этапе серии Гран-при ISU во французском Анже. За свое выступление пара получила от судей 75,85 балла. По словам спортсменов, зарубежные коллеги встретили их с исключительным теплом, а Александра Бойкова отметила, что иностранные фигуристы ждали возвращения россиян все пять лет. Напомним, 30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских атлетов к стартам сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Об этом пишет издание Sport24.