Теплый прием: Иностранные фигуристы признались, что ждали россиян 5 лет

sport24.ru: Бойкова и Козловский получили 75,85 балла на Гран-при во Франции

Общество

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский успешно вернулись на международную арену, выступив с короткой программой на этапе серии Гран-при ISU во французском Анже. За свое выступление пара получила от судей 75,85 балла. По словам спортсменов, зарубежные коллеги встретили их с исключительным теплом, а Александра Бойкова отметила, что иностранные фигуристы ждали возвращения россиян все пять лет. Напомним, 30 июня 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских атлетов к стартам сезона-2026/27 в нейтральном статусе. Об этом пишет издание Sport24.

Возвращение на международный лед и детали допуска

  • Результаты и эмоции спортсменов в Анже:
    • Баллы за короткую программу: 75,85 балла;
    • Реакция коллег: зарубежные спортсмены встречали российскую пару со словами поддержки, признаваясь в долгом ожидании их возвращения;
    • Контекст попадания на турнир: Бойкова и Козловский вошли в состав участников из списка запасных после снятия венгерского дуэта Марии Павловой и Алексея Святченко.
  • Решение ISU и критерии нейтрального статуса:
    • Дата решения: 30 июня 2026 года совет ISU снял полный бан и дал зеленый свет атлетам на сезон-2026/27;
    • Ограничения: допуск строго в нейтральном статусе — без использования национального флага, формы с символикой и гимна.

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