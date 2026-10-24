«Сон — это не роскошь». Врач назвала главный способ замедлить старение мозга
Терапевт Бурнацкая: качественный сон замедляет старение мозга
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Старение мозга не наступает внезапно по достижении определенного возраста — этот процесс во многом определяется образом жизни. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщила терапевт Светлана Бурнацкая.
По мнению специалиста, наиболее недооцененным способом замедлить возрастные изменения мозга является регулярный полноценный сон. В период отдыха мозг не просто восстанавливается после дневных нагрузок.
«В это время активизируются процессы, которые помогают поддерживать нормальную работу нервной системы и выводить продукты обмена», — пояснила она.
Бурнацкая отметила, что научные исследования указывают на связь хронического недостатка сна с ухудшением памяти и повышением вероятности когнитивных нарушений в перспективе. По этой причине сон не следует рассматривать как нечто второстепенное, чем можно пренебречь ради работы или просмотра сериалов.
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