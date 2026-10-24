Крушение фаворита: Азамат Мурзаканов уступил Доминику Рейесу в Абу-Даби
Чемпионат: Рейес нокаутировал Мурзаканова в 1-м раунде на UFC 333
24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на этапе предварительного карда турнира UFC 333 состоялся поединок в полутяжелом весе между 37-летним россиянином Азаматом Мурзакановым и 36-летним американцем Домиником Рейесом. Бой завершился победой Рейеса техническим нокаутом уже в первом раунде. Американец потряс соперника точным хай-киком и мощным левым прямым, после чего дожал Мурзаканова в партере сериями ударов, заставив рефери остановить поединок. Для российского бойца это поражение стало вторым подряд в карьере. Об этом сообщает спортивный журналист Бахтияр Искендеров.
Статистика бойцов и ход поединка
- Ход боя и финиш в 1-м раунде:
- Ключевая атака: Рейес нанес точный высокий боковой удар ногой (хай-кик), а затем отправил Мурзаканова в нокдаун прямым ударом с левой в челюсть;
- Завершение: рефери Майк Белтран вмешался и остановил бой во время добивания в партере (добивание на покрытии);
- Время и статус: технический нокаут (TKO), 1-й раунд.
- Обновленная статистика профессиональных рекордов:
- Доминик Рейес (США): 17 побед и 5 поражений;
- Азамат Мурзаканов (Россия): 16 побед и 2 поражения.