Крушение фаворита: Азамат Мурзаканов уступил Доминику Рейесу в Абу-Даби

Чемпионат: Рейес нокаутировал Мурзаканова в 1-м раунде на UFC 333

Общество

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на этапе предварительного карда турнира UFC 333 состоялся поединок в полутяжелом весе между 37-летним россиянином Азаматом Мурзакановым и 36-летним американцем Домиником Рейесом. Бой завершился победой Рейеса техническим нокаутом уже в первом раунде. Американец потряс соперника точным хай-киком и мощным левым прямым, после чего дожал Мурзаканова в партере сериями ударов, заставив рефери остановить поединок. Для российского бойца это поражение стало вторым подряд в карьере. Об этом сообщает спортивный журналист Бахтияр Искендеров.

Статистика бойцов и ход поединка

  • Ход боя и финиш в 1-м раунде:
    • Ключевая атака: Рейес нанес точный высокий боковой удар ногой (хай-кик), а затем отправил Мурзаканова в нокдаун прямым ударом с левой в челюсть;
    • Завершение: рефери Майк Белтран вмешался и остановил бой во время добивания в партере (добивание на покрытии);
    • Время и статус: технический нокаут (TKO), 1-й раунд.
  • Обновленная статистика профессиональных рекордов:
    • Доминик Рейес (США): 17 побед и 5 поражений;
    • Азамат Мурзаканов (Россия): 16 побед и 2 поражения.

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