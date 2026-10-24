«Хлеб — не приговор фигуре». Диетолог развеяла миф о наборе веса

Диетолог Марьяна Джутова в беседе с «Лентой.ру» заявила, что употребление хлеба не всегда приводит к набору веса.

По ее словам, «хлеб сам по себе не способен решить судьбу массы тела». Важное значение имеют общий объем потребляемой пищи, сочетание продуктов и соответствие рациона энергозатратам.

Врач отметила, что разные виды хлеба по-разному влияют на организм. В цельнозерновых изделиях сохраняется значительная часть зерновых компонентов и клетчатки. В мягкой выпечке основную роль играют рафинированная мука, сахар и жир.

«С точки зрения питания это совершенно разные продукты, хотя оба могут называться хлебом», — добавила Джутова.

Ранее диетолог Мойсенко сообщил, что яблоки и апельсины насыщают лучше хлеба.