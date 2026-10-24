«Пейте кефир и ряженку!» Гастроэнтеролог раскрыла секрет здорового кишечника

Гастроэнтеролог Мотылева: кефир и квашеная капуста полезны для кишечника

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева в интервью RT рассказала о влиянии ферментированных продуктов на кишечник.

По ее словам, содержащиеся в них пробиотики (живые микроорганизмы) и постбиотики (вещества, образующиеся в процессе их жизнедеятельности) способствуют нормальной работе кишечника. В частности, употребление ферментированных молочных продуктов, таких как кефир или ряженка, может уменьшать выраженность вздутия, боли и чувства тяжести в животе.

«Другие ферментированные продукты, например, кимчи, квашеная капуста, темпе и хлеб на закваске, способны поддерживать разнообразие полезных бактерий кишечника», — отметила Мотылева.

Ранее диетолог Джутова сообщила, что хлеб не всегда приводит к набору веса.

Читайте также

В рамках нацпроекта: больницы Городского округа Пушкинский оснастили новым неонатальным оборудованием

В рамках нацпроекта: больницы Городского округа Пушкинский оснастили новым неонатальным оборудованием

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

Здоровое питание приводит к ожирению печени: диетолог назвала ошибки, ведущие к набору веса при ЗОЖ

«Канцерогенез — часть старения»: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет

«Канцерогенез — часть старения»: превращение клеток в злокачественные начинается после 50 лет

Врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса

Врач Ариф назвала смертельно опасные причины резкой потери веса

Невролог Жилинская объяснила, почему у молодых людей дрожат руки

Невролог Жилинская объяснила, почему у молодых людей дрожат руки

«Кофе — не волшебная профилактика деменции»: 2–3 чашки в день снижают риск на 18%

«Кофе — не волшебная профилактика деменции»: 2–3 чашки в день снижают риск на 18%

Дневник головной боли: врач рассказала о провокаторах и лечении

Дневник головной боли: врач рассказала о провокаторах и лечении

Реабилитолог Мин Ю назвал главную ошибку при боли в спине

«Нарушает работу кишечника»: педиатр объяснила, чем опасна газировка для детей

«Нарушает работу кишечника»: педиатр объяснила, чем опасна газировка для детей

«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?

«Белок крайне важен»: Врач рассказала, как укрепить кости и избежать переломов?

Ученый предупредил: через 25 лет смертность от антибиотиков может обогнать рак

Ученый предупредил: через 25 лет смертность от антибиотиков может обогнать рак

Химический ожог и пигментация: чем рискуют любители домашних кислот

Химический ожог и пигментация: чем рискуют любители домашних кислот

Добавьте mosregtoday.ru в избранное