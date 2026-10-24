«Пейте кефир и ряженку!» Гастроэнтеролог раскрыла секрет здорового кишечника

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева в интервью RT рассказала о влиянии ферментированных продуктов на кишечник.

По ее словам, содержащиеся в них пробиотики (живые микроорганизмы) и постбиотики (вещества, образующиеся в процессе их жизнедеятельности) способствуют нормальной работе кишечника. В частности, употребление ферментированных молочных продуктов, таких как кефир или ряженка, может уменьшать выраженность вздутия, боли и чувства тяжести в животе.

«Другие ферментированные продукты, например, кимчи, квашеная капуста, темпе и хлеб на закваске, способны поддерживать разнообразие полезных бактерий кишечника», — отметила Мотылева.

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