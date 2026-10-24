Скрытые доходы: девять ушедших автоконцернов сохранили юрлица в России

Life.ru: автобренды из ФРГ и Кореи заработали ₽11,9 млрд в РФ после ухода

Общество

Несмотря на официальные заявления об уходе с российского рынка, как минимум девять международных автоконцернов продолжают поддерживать работу своих дочерних юридических лиц. Согласно исследованию сервиса Rusprofile, совокупная выручка отдельных структур BMW, Porsche и южнокорейских брендов Hyundai и Kia за 2025 год составила порядка ₽11,9 млрд. Аналитики отмечают, что сохранение юридических лиц, товарных знаков и сервисной инфраструктуры связано с защитой активов и потенциальным расчетом на возвращение, хотя официальные поставки автомобилей остаются замороженными. Об этом сообщает портал Life.ru.

Финансовые показатели и структура юридических лиц

  • Структура доходов за 2025 год (по данным Rusprofile):
    • Немецкий концерн BMW: дочерние компании «БМВ Русланд Трейдинг» и «БМВ Лизинг» сгенерировали около ₽6,5 млрд выручки (без учета «БМВ Банка»);
    • Корейские автопроизводители: структуры «Хендэ Трак энд Бас Рус», «Хендэ Кэпитал Сервисез» и «Киа Россия и СНГ» заработали суммарно порядка ₽4,2 млрд;
    • Группа Porsche (Volkswagen): компании «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва» получили порядка ₽1,2 млрд.
  • Причины сохранения присутствия:
    • Продажа автокомпонентов и сервис: финансовый поток формируется за счет обслуживания автопарка, продажи запчастей, лизинга и финансовых продуктов;
    • Защита брендов: продолжение регистрации товарных знаков и патентной защиты;
    • Прочие бренды с сохраненными юрлицами: Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki.

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