Скрытые доходы: девять ушедших автоконцернов сохранили юрлица в России

Несмотря на официальные заявления об уходе с российского рынка, как минимум девять международных автоконцернов продолжают поддерживать работу своих дочерних юридических лиц. Согласно исследованию сервиса Rusprofile, совокупная выручка отдельных структур BMW, Porsche и южнокорейских брендов Hyundai и Kia за 2025 год составила порядка ₽11,9 млрд. Аналитики отмечают, что сохранение юридических лиц, товарных знаков и сервисной инфраструктуры связано с защитой активов и потенциальным расчетом на возвращение, хотя официальные поставки автомобилей остаются замороженными. Об этом сообщает портал Life.ru.