Чемпионы мира по гимнастике и балету воплотили на сцене романы Ахматовой, Чаплина и Дали

14 декабря во «Дворце Ирины Винер» состоялся показ уникального пластического спектакля «Наваждение» — масштабного художественного исследования величайших любовных историй XX века, рассказанных без единого лишнего слова, только языком тела, музыки и пластики.

Художественный руководитель постановки, тренер Ирина Винер, и режиссер, чемпионка Европы Зарина Мухитдинова, объединили на одной сцене чемпионов мира по художественной гимнастике, звезд балета, мастеров спортивных бальных танцев и драматических актеров. В семи отдельных новеллах они оживили драматичные и страстные союзы, определившие культурный ландшафт прошлого столетия: Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Галы и Сальвадора Дали, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни, Марлен Дитрих и Александра Вертинского, Анны Павловой и Чарли Чаплина.

Спектакль стал не просто данью уважения легендам, но и смелым экспериментом по стиранию границ между жанрами. Пластика художественной гимнастики, где каждое движение — уже высказывание, встретилась с эмоциональной глубиной современной хореографии, драматическим мастерством актеров и энергетикой бальных танцев.

Как отметила Ирина Винер, ключевой идеей было показать «русский след», ту духовную и творческую связь, которая питала гениев разных стран. Ведь, по ее словам, Россия — страна исключительных талантов, многовековой истории и духовности.

Чемпионки мира Ульяна Донскова, Екатерина Селезнева и Лала Крамаренко, перевоплощаясь в Айседору Дункан и Коко Шанель, демонстрировали не только филигранную технику, но и глубокое актерское проникновение. Их партнерами выступили ведущие артисты театра и балета, такие как Игорь Неведров (Есенин) и Артем Хорошилов (Щедрин).

Музыкальным каркасом спектакля стали шедевры, ассоциирующиеся с каждой парой: от «Padam… padam» Эдит Пиаф до «Libertango» Астора Пьяццоллы, что создавало абсолютно целостное и эмоционально заряженное действо.