Черчесов может стать новым главным тренером «Ростова»

По данным канала, с Черчесовым по этому поводу общался бизнесмен Иван Саввиди, который, как ожидается, в ближайшее время станет основным акционером «Ростова». Черчесов не ответил отказом, но и окончательного согласия тоже не дал. Считается, что бывший тренер сборной России хотел бы возглавить «Динамо», если из столичного клуба будет уволен Марцел Личка.

Другими кандидатами на должность главного тренера «Ростова» называют бывшего наставника ЦСКА Владимира Федотова и Заура Тедеева, который успешно работает с тольяттинским «Акроном».

Последним местом работы Черчесова была сборная Казахстана.

Ранее экс-тренер «Ростова» Валерий Карпин указал на основное отличие Москвы от Ростова-на-Дону.