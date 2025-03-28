Карпин указал на главное отличие Москвы от Ростова-на-Дону

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» сравнил жизнь в столице и в Ростове-на-Дону.

От отметил, что в Москве нужно учитывать проблему пробок, когда договариваешься о встрече, тогда как в Ростове от центра можно доехать за 15 минут до любой части города.

Карпин рассказал, что после ухода из «Ростова» его жизнь в бытовом плане мало изменилась. В Москву он приехал в начале марта, а уже через две недели начался сбор национальной команды. Прочувствовать изменения он сможет за время до следующего сбора в июне.

В начале лета сборная России проведет товарищеские матчи с командами Нигерии и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что УЕФА ведет работу по возвращению российских команд в турниры под своей эгидой.