Погода важнее календаря: в ХМАО озвучили точные условия включения тепла в домах

Отопительный сезон в Ханты-Мансийском автономном округе стартует с опорой на фактические погодные показатели, а не календарный график. Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО разъяснил порядок подачи тепла в жилые дома и социально значимые объекты, а также озвучил ближайший прогноз погоды от Росгидромета, пишет zvezda-langepasa.ru.

Правила включения отопления в жилом фонде ХМАО

Для всех многоквартирных домов и иных потребителей, подключенных к централизованным сетям теплоснабжения, установлена четкая температурная норма. Подача тепла в жилой сектор начнется только после того, как среднесуточная температура наружного воздуха будет удерживаться на отметке ниже +8°C в течение пяти дней подряд.

Особенности подачи тепла в социальные объекты с 1 сентября

Для образовательных, медицинских и культурных учреждений региона предусмотрен особый досрочный порядок. С 1 сентября 2026 года в школы, детские сады, больницы и объекты культуры отопление начнут подавать по индивидуальным заявкам руководителей данных организаций, не дожидаясь наступления пятидневного температурного минимума.

Погодные условия в регионе по прогнозам Росгидромета

Согласно данным синоптиков, в конце августа в Лангепасе и ряде других районов Югры ожидается временное похолодание с дождями, при котором дневные температуры опустятся до +10°C, а ночные — до +6°C. Однако сразу после этого в регионе на короткое время установится относительно комфортная осенняя погода со значениями чуть выше +15°C, что отсрочит массовый запуск котельных для жилого фонда.