Тревога в 4 регионах: главы областей срочно обратились к жителям с важным предупреждением

В Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях объявлена ракетная опасность. Главы регионов обратились к жителям через официальные каналы на платформе «Макс» с призывом соблюдать меры предосторожности, уйти от окон и укрыться в безопасных помещениях, пишет РИА Новости.

Объявление угрозы в Калужской и Тульской областях

Губернатор Калужской области Владислав Шапша оповестил жителей региона во вторник, 25 августа 2026 года, о введении режима ракетной опасности. Глава региона призвал граждан, находящихся дома, отойти от окон, а тех, кто оказался на улице или в транспорте, незамедлительно зайти в ближайшее здание. Аналогичное экстренное предупреждение для жителей своего региона опубликовал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Режим ракетной опасности в Орловской и Брянской областях

О введении аналогичного режима ракетной опасности сообщили руководители еще двух соседних регионов. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал жителей соблюдать правила безопасности после объявления тревоги. Экстренные оповещения для населения также выпустили власти Брянской области.

Инструкции по безопасности для населения регионов

Властями регионов доведен базовый алгоритм действий при введении ракетной опасности. Гражданам рекомендуется оставаться в помещениях без окон или спуститься в укрытия и цокольные этажи. Находящимся на улице следует укрыться в ближайших капительных строениях или подземных переходах и избегать нахождения рядом со стеклянными витринами и оконными проемами.