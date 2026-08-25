Только предоплата: Ozon внезапно ограничил правила расчета в 38 регионах России

Маркетплейс Ozon объявил об отключении возможности постоплаты заказов в 38 регионах России для сокращения числа возвратов на склады. Одновременно с этим компания обновила статус работы пострадавших от атак беспилотников логистических центров и анонсировала масштабные льготы для партнеров, включая сниженные комиссии, страховые выплаты и бесплатное перенаправление товаров, пишет ТАСС.

Отмена постоплаты заказов в регионах России

Маркетплейс Ozon принял решение отключить постоплату покупок при получении в 38 регионах страны. Данное ограничение распространяется на заказы товаров, продаваемых по модели FBO (отгрузка со склада маркетплейса), и направлено на снижение количества возвратов на логистические объекты. Конкретный перечень регионов, попавших под новые ограничения, компания не уточнила.

Статус логистических объектов Ozon после атак беспилотников

В компании сообщили актуальные данные по состоянию складов после атак БПЛА. Пожары на объектах в Чапаевске Самарской области и Оренбурге полностью ликвидированы, а центры в Адыгейске и Невинномысске не пострадали и готовятся к возобновлению работы. В Краснодаре, где склад приостановил прием поставок с 24 августа 2026 года, а также в Махачкале возгорания продолжают тушить экстренные службы, после чего на объектах начнется инвентаризация.

Масштабный пакет мер поддержки и льгот для партнеров

Для минимизации убытков продавцов Ozon анонсировал комплекс компенсационных мер. Продавцы с полисами «Ингосстраха», покрывающими риски от атак БПЛА, получат страховые выплаты, а плата за размещение на пострадавших складах отменена с момента ЧП. С 28 августа 2026 года тарифы за продажу по схемам FBO, FBS и realFBS снижаются на 3 процентных пункта, товары бесплатно перенаправляются на другие склады, а плата за продвижение отмененных заказов взиматься не будет. До 22 сентября маркетплейс также отменил штрафы для FBS-продавцов за просрочки и отмены, запустив акцию «Скидка на сток» для распродажи остатков.