Черчесов ответил на вопрос о предложениях из «Спартака» и «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос «Спорт: день за днем» о предложениях из других клубов.

После отставки из «Спартака» Деяна Станковича, а Валерия Карпина из «Динамо» СМИ «отправляли» опытного специалиста в эти столичные клубы.

«На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее. Что «Ференцварош», что «Легию», что сборную России, что «Ахмат», — сказал Черчесов.

Он отметил, что обсуждать предложения можно будет только в случае какой-то конкретики, и заверил, что первым, кто узнает об этом, будет президент «Ахмата». Черчесов подчеркнул, что «шушукаться за спиной» не станет.

