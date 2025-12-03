Черчесов ответил на вопрос о предложениях из «Спартака» и «Динамо»
Фото: [ФК «Ахмат»]
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос «Спорт: день за днем» о предложениях из других клубов.
После отставки из «Спартака» Деяна Станковича, а Валерия Карпина из «Динамо» СМИ «отправляли» опытного специалиста в эти столичные клубы.
«На данный момент ни «Спартак», ни «Динамо», ни «Ювентус», ни «Барселона» мне не звонили. Когда это произойдет, можно решать, интересно мне или нет. Когда я работаю, день и ночь думаю только о том, как сделать свою команду сильнее. Что «Ференцварош», что «Легию», что сборную России, что «Ахмат», — сказал Черчесов.
Он отметил, что обсуждать предложения можно будет только в случае какой-то конкретики, и заверил, что первым, кто узнает об этом, будет президент «Ахмата». Черчесов подчеркнул, что «шушукаться за спиной» не станет.
