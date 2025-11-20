Черчесов придумал свой вариант лимита на легионеров

Накануне известные российские тренеры Юрий Семин, Валерий Газзаев, Михаил Гершкович и Станислав Черчесов встречались с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, где изложили свое видение на лимит на легионеров.

Черчесов рассказал, что он давно выступает за то, чтобы ограничить количество легионеров в заявке — до восьми-девяти, но никак не регламентировать их появление на поле, чтобы была здоровая конкуренция за место в составе.

В настоящее время действует лимит — 13 легионеров в заявке, восемь — на поле. Черчесов отметил, что сразу резко сократить число легионеров будет сложно, потому что у многих из них долгосрочные контракты. Специалист предложил выплачивать налог за лишних легионеров, пока у тех не закончатся действующие соглашения, а вырученные деньги направлять на развитие детско-юношеского футбола.

