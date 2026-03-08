Черданцев предложил заменить футбольных судей топ-моделями

Известный комментатор Георгий Черданцев высказался в разговоре с «Матч ТВ» по поводу судейских скандалов в РПЛ.

Он отметил, что судейство в мировом футболе испытывает серьезный кризис. Правила усложнились настолько, что их не всегда понимают даже арбитры, не говоря уж о простых болельщиков.

По мнению комментатора, VAR (система видеопомощи арбитрам) заводит футбол в тупик, поэтому нужно «отмотать назад» и «возвращаться к истокам». Черданцев подчеркнул, что ранее футбол всегда привлекал зрителей простотой и прозрачностью правил.

«Зачем судьи нужны, если все решения принимают по видео? Давайте мы заменим судей топ‑моделями. По полю будут бегать красивые девушки, и им будут по громкой связи говорить — поднимай флаг, свисти. Они даже правил могут не знать, зато как это повысит зрелищность матчей. И самое главное — с ними никто не будет спорить!» — сказал Черданцев.

Судьи прибегали к помощи VAR во всех девяти матчах РПЛ, прошедших после рестарта чемпионата. Однако это не помогло избежать громких судейских скандалов.