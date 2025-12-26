Череда неудач «Короля лыж»: оскандалившийся Большунов выбыл из этапа Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вынужден пропустить пятый этап Кубка России по лыжным гонкам, который стартует 27 декабря в Кирово-Чепецке. Об этом ТАСС сообщил его тренер Юрий Бородавко.

Причиной стала внезапная болезнь спортсмена, который остался восстанавливаться дома. Его тренер Юрий Бородавко подтвердил эту информацию, подчеркнув непредсказуемость ситуации со здоровьем.

«Александр пропустит этап из-за болезни, он дома. Сложно сказать, сколько потребуется времени на восстановление, он не робот, запрограммировать невозможно», — отметил он.

Этот пропуск становится для 28-летнего Большунова очередным вынужденным перерывом в текущем сезоне. Ранее спортсмен уже был отстранен от соревнований решением Федерации лыжных гонок России после инцидента на одном из этапов, где он толкнул после финиша своего соперника Александра Бакурова, причинив тому травму. Дисквалификация должна была длиться до полного восстановления Бакурова, и теперь к ней добавился медицинский фактор.

Напомним, что в копилке Большунова, помимо трех олимпийских золотых медалей, четыре серебра и две бронзы Олимпиад, а также чемпионский титул мира 2021 года в скиатлоне. Его отсутствие на предновогоднем этапе, безусловно, меняет расстановку сил и дает шанс другим лидерам сборной. Для самого же спортсмена главной задачей сейчас становится не форсирование возвращения, а полное восстановление.

