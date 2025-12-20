Биатлонистка Резцова рассказала о странностях в поведении Большунова

Спортсменам в эфире задавали вопрос о том, телефоны каких известных людей есть у них в списке контактов.

«Он даже не здоровается! Как он мне даст телефон? Он вообще мало с кем с здоровается. Я не заслуживаю. Так‑то я c ним на одну Олимпиаду ездила. После Игр где только ни виделись. Он не здоровается ни с кем. Просто такой человек по жизни», — рассказала Резцова.

В субботу, 20 декабря, Кристина Резцова победила на этапе Кубка Содружества в гонке преследования. Биатлонистка стартовала с третьей позиции.

В конце ноября Александр Большунов попал в очередной скандал. После гонки он толкнул лыжника Александра Бакурова, который упал и получил травму ноги. ФЛГР дисквалифицировала олимпийского чемпиона на период восстановления Бакурова. В настоящее время оба лыжника вернулись к соревнованиям на этапах Кубка России.