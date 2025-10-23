«Через 20 лет никто и не вспомнит»: олимпийский чемпион Легков — о недопуске российских лыжников
Фото: [t.me/alexanderlegkov]
Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью «Советскому спорту» высказался о недопуске российских лыжников к участию в международных стартах, которые бы позволили квалифицироваться на Олимпиаду-2026.
«Олимпиада важна для тех, кто там участвует. Тем, кто выиграет медали, они будут лучшими. Через 20 лет никто и не вспомнит, что на ней не было россиян. Можно говорить все что угодно. Нет толку говорить, что кто-то выиграет нечестно — это просто слова. У них — медали, у нас — слова», — сказал прославленный лыжник.
Легков подчеркнул, что Россия продолжает оставаться одной из топовых стран в лыжных гонках. Участие россиян заметно осложнило бы завоевание медалей лыжникам из других стран.
Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.